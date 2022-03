Tendance Confidences. Rencontre avec Cécilia Dutter, auteure de "Patience du quotidien"

En ce mois de mars 2022, les chrétiens sont invités à vivre le Carême comme une opportunité pour mettre le cap sur l'essentiel plutôt que sur l'accessoire. Si nous posons comme postulat le mot dignité, les critères de discernement seront peut-être vus avec un autre regard, celui du cœur ! L'auteure Cécilia Dutter est l'invitée de Jean-Luc Lefrançois.

En quatrième de couverture de Patience du quotidien, paru aux éditions Salvator en janvier, nous lisons : "Ce recueil est dédié à la patience qu'il nous faudrait pour mieux aborder le quotidien et à celle que la Présence céleste nous témoigne, fidèle à chacun jusque dans ses ténèbres, car au sein de notre réalité, à travers nos fragilités et nos égarements, surgissent la grâce et la lumière."