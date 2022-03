Pouvoir d'achat. La Métropole de Rouen propose un geste sur le prix des transports

La mesure a été ajoutée d'urgence à l'ordre du jour du conseil métropolitain du lundi 21 mars. Face au retour de l'inflation et à l'explosion du coût de l'énergie, notamment celui des carburants, la Métropole Rouen Normandie (MRN) propose un geste pour les tarifs du réseau Astuce. Le prix des abonnements mensuels sera réduit de 25 % pendant trois mois, ce qui permet de le ramener au prix de revient d'un mois d'un abonnement annuel. L'idée est "d'inciter les habitants de la Métropole à découvrir le bus", précise la MRN dans un communiqué pour justifier le choix de cette ristourne sur l'abonnement mensuel. La MRN note d'ailleurs que "les déplacements en transports en commun sont jusqu'à 20 fois inférieurs à ceux en voiture sans passager".

Pas d'augmentation en septembre

Les élus doivent aussi voter le gel des tarifs du réseau Astuce pour la rentrée de septembre 2022. "Ce gel représente une perte de recettes supplémentaires potentielle de l'ordre de 1,5 million d'euros, qui sera supportée par le budget de la Métropole."

Les tarifs d'abonnements mensuels

La réduction des abonnements mensuels s'applique pour les titres vendus entre le 28 mars et le 6 juin et qui sont donc valables pour avril, mai et juin.

• 41,25 € au lieu de 55 € pour l'abonnement "Sésame 31 jours MRN",

• 20,60 € au lieu de 27,50 € pour l'abonnement "demi-tarif 31 jours MRN",

• 33 € au lieu de 44 € pour l'abonnement "PDE 31 jours MRN",

• 16,50 € au lieu de 22 € pour l'abonnement "PDE demi-tarif 31 jours MRN",

• 28,50 € au lieu de 38 € pour l'abonnement "Sésame 31 jours TAE",

• 14,25 € au lieu de 19 € pour l'abonnement "demi-tarif 31 jours TAE",

• 22,80 € au lieu de 30,40 € pour l'abonnement "PDE 31 jours TAE",

• 11,40 € au lieu de 15,20 € pour l'abonnement "PDE demi-tarif 31 jours TAE".