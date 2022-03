Ouistreham. Immigration: que proposent les candidats à la présidentielle ?

Yannick Jadot

Yannick Jadot veut notamment mettre fin aux situations de non-droit "en régularisant la situation des personnes que l'administration condamne à la clandestinité et à la pauvreté alors qu'elles vivent en famille depuis plusieurs années en France, que leurs enfants vont à l'école ou qu'elles travaillent". Il souhaite aussi garantir aux migrants l'accès à la santé et à des hébergements dignes.

Jean-Luc Mélenchon

Le chef des Insoumis propose différentes mesures sur l'immigration, notamment de "régulariser tous les travailleurs et travailleuses sans-papiers et faciliter l'accès à la nationalité française pour les personnes étrangères présentes légalement sur le territoire". Jean-Luc Mélenchon veut aussi appliquer la présomption de minorité pour les mineurs non accompagnés.

Marine Le Pen

La candidate du Rassemblement national veut supprimer le droit du sol et expulser systématiquement les clandestins, délinquants et criminels étrangers. Parmi ses autres propositions, elle veut par exemple supprimer l'autorisation de séjour pour tout étranger n'ayant pas travaillé depuis un an en France.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron veut poursuivre la refonte de l'organisation de l'asile et du droit au séjour pour décider beaucoup plus rapidement qui est éligible et expulser plus efficacement ceux qui ne le sont pas. Le candidat souhaite également l'expulsion des étrangers qui troublent l'ordre public.

Valérie Pécresse

La tête de liste des Républicains Valérie Pécresse indique dans son programme vouloir instaurer des quotas d'accueil d'étrangers par pays et par catégorie.

Elle précise aussi qu'elle souhaite expulser les clandestins et refuse l'autorisation de visa pour les pays opposés à les reprendre. Elle souhaite également mettre fin au droit du sol automatique.

Éric Zemmour

En matière d'immigration, Éric Zemmour a de nombreuses propositions. Il veut notamment renvoyer tous les étrangers clandestins présents en France, interdire la régularisation de tout étranger entré illégalement sur le territoire ou encore supprimer le droit du sol, qui permet d'acquérir la nationalité française pour une personne née en France, de parents étrangers.