Le Havre. Forum jobs d'été, une quinzaine de recruteurs présents

Si vous êtes à la recherche d'un emploi saisonnier, la Ville du Havre organise jeudi 24 mars un Forum jobs d'été, au pôle Simone Veil. L'été, les opportunités sont nombreuses dans la cité Océane dans plusieurs secteurs, comme l'hôtellerie-restauration, le commerce ou encore le tourisme. Le forum va rassembler une quinzaine de recruteurs autour de quatre pôles. L'événement sera ouvert de 14 heures à 18 heures. Il faut évidemment penser à se munir de son CV. L'an passé, près de 500 étudiants avaient participé à ce forum.

Forum jobs d'été autour de quatre pôles principaux

• Pôle "recrutement" avec des professionnels issus de divers secteurs d'activité : aide à la personne, industrie, travaux agricoles, hôtellerie-restauration-tourisme-culture, commerce-vente de distribution, animation ou encore garde d'enfants.

• Pôle mobilité internationale : mobilité internationale, partage d'expériences de jeunes volontaires.

• Pôle numérique : accès à des postes informatiques, des imprimantes et accompagnement pour rédiger des CV, encadré par conseillère numérique du Service jeunesse et vie associative du Havre et Itinéraire vers l'emploi.

• Pôle "démarches et engagement" : législation du travail, stand dédié aux mineurs, Pôle emploi, citoyenneté et bénévolat, service civique, Agence nationale de l'orientation et BAFA.

Pratique. Pour plus d'informations, contactez le Bureau d'information jeunesse (BIJ) au 02 35 22 27 27