Ouistreham. Sauvetage d'un kitesurfeur en difficultés

Un kitesurfeur en difficultés a été sauvé samedi 19 mars en début d'après-midi près du port de Ouistreham. Lui et son matériel ont été récupérés et ramenés au port par les sauveteurs en mer de la SNSM. Un second kitesurfeur a pu regagner la terre par ses propres moyens.

La préfecture maritime rappelle qu'il est obligatoire de bien marquer son matériel avec son nom et un numéro de téléphone, et conseille vivement de contacter le CROSS au 196 en cas de perte de matériel pour éviter toute opération inutile de sauvetage en mer. Compte tenu des conditions météorologiques dégradées et d'une grande marée, le préfet maritime appelle tous les usagers de la mer à la plus grande prudence.