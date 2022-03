Bonne table à Rouen. La Fée Gourmette, la petite sœur bistrotière

Les habitués de La Fée Torchette n'ont plus qu'à traverser la rue des Augustins pour manger un bout à La Fée Gourmette. Situé dans le quartier de la place Saint Marc de Rouen, le restaurant est tenu par les propriétaires du bar, Lucile Grisel et Julien Le Cauchois. Tous deux travaillaient à La Fée Torchette, qu'ils ont rachetée en 2020. "On avait l'idée de proposer à manger à La Fée Torchette, mais ce n'était pas adapté", raconte le patron. Et puis, Le Bistrot Molière en face a été mis en vente. "C'était une opportunité à saisir." Le restaurant est rafraîchi, avec une quarantaine de couverts en salle et avec trois places supplémentaires au bar.

"Comme à la maison"

L'ambiance et la carte sont à l'image du bar, simple et convivial. Pas de chichi ici. C'est un bistrot, avec son menu à l'ardoise marqué à la craie et sa salle vivant au gré des bavardages des clients. "On voulait une ambiance comme à la maison, en gardant la même proximité avec nos clients qu'on peut avoir dans notre bar", racontent les deux gérants.

Le midi, le restaurant propose deux formules : comptez 14 euros pour un choix entre l'entrée et le plat, 19 euros pour le menu complet. La carte est ramassée et elle change toutes les semaines. Une viande, un poisson et une proposition végétarienne pour les entrées, idem pour les plats. Les produits sont locaux ou viennent "au maximum de Bretagne", précise Lucile Grisel.

Lors de notre passage, au menu, une soupe de potimarron bien relevée au gingembre et un chow mein, ce sont des nouilles chinoises sautées. Celles-ci étaient accompagnées de tofu grillé et de chou pak choï. Une belle inspiration asiatique qui côtoie les plats traditionnels de bistrot avec la terrine ou encore la pièce de viande avec ses pommes de terre. La Fée Gourmette est ouvert aussi le soir, à partir du jeudi. Le samedi midi, un brunch est proposé à 22 euros.

Pratique. Réservation conseillée au 09 83 52 72 71.