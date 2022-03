Rouen. ZFE : qu'en pensent les candidats à la présidentielle ?

Les Zones de faibles émissions, kesako ?

Définition

Une Zone à faibles émissions est un périmètre délimité par chaque commune qui interdit ou restreint à la circulation les véhicules les plus polluants. Ces zones permettent de limiter la pollution de l'air dans les villes. "Ce sont les communes qui fixent les périodes où la circulation est restreinte, les types de véhicules concernés ainsi que le niveau Crit'Air minimum pour pouvoir circuler", indique le gouvernement sur son site internet. Si un véhicule circule dans une ZFE sans en avoir le droit, son propriétaire s'expose à une amende de 68 euros pour les voitures et les deux-roues et de 135 euros pour les poids lourds, bus et autocars.

Les règles dans la métropole de Rouen

Dans la métropole de Rouen, la ZFE ne concerne que les poids lourds et les véhicules utilitaires légers, qui doivent obligatoirement disposer d'une vignette Crit'Air 3 ou inférieure pour circuler.

Son périmètre est étendu à onze nouvelles communes depuis le 3 janvier 2022. En plus de Rouen, les villes concernées par la ZFE sont : Amfreville-la-Mi-Voie, Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Darnétal, Déville-lès-Rouen, Notre-Dame-de-Bondeville, Le Grand-Quevilly, Le Mesnil-Esnard, Le Petit-Quevilly et Sotteville-lès-Rouen.