Calvados. Une entreprise suspendue pendant trois mois pour travail illégal

La préfecture du Calvados a indiqué jeudi 17 mars qu'une opération de contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal avait été menée à Saint-Crespin mardi 22 février.

Des agents de l'URSSAF de Normandie et de l'Unité de contrôle et lutte contre le travail illégal se sont rendus route de la Thillaye, sur un chantier de réhabilitation d'une maison individuelle réalisé par Kristbat Concept, une entreprise parisienne. Lors de l'intervention, les autorités ont découvert la présence de salariés étrangers non déclarés, d'origine moldave. "Sept d'entre eux n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche prévue par le Code du travail et n'étaient pas détenteurs d'un titre les autorisant à exercer une activité professionnelle en France. Les conditions d'hébergement des employés non déclarés étaient inadaptées, en raison de manquements graves à la sécurité, à la salubrité et à l'hygiène", précise l'institution. Face à cette situation, le préfet du Calvados a sanctionné l'entreprise en suspendant l'activité du chantier pendant trois mois.

• Lire aussi. Caen. Travail illégal : 12 salariés non déclarés sur un chantier à Caen