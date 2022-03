Cadeaux. Gagnez tous les jours vos places pour le parc du Puy du Fou

Du vendredi 18 au vendredi 25 mars, gagnez tous les jours vos deux entrées pour le Puy du Fou : aventure, spectacle et démesure, depuis 45 ans, le Puy du Fou, en Vendée, rivalise d'imagination et de prouesses pour surprendre et émouvoir ses visiteurs.

Découvrez par exemple : Le Signe du Triomphe, Le Bal des oiseaux fantômes, Les Vikings, Le Mystère de La Pérouse, Le Secret de la lance, Mousquetaires de Richelieu, Le Dernier Panache…

Ouverture de la saison le 9 avril.

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (3x65cts + prix d'un SMS). Tirages au sort chaque jour, entre 8 heures et 8 h 30 dans Normandie Matin, avec Pierre et Laure.