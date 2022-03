Seine-Maritime. Programme, débats, vote… 120 jeunes simulent une présidentielle

L'élection avait tout d'une vraie, sauf peut-être son résultat. Mercredi 16 avril, Unis-Cité organisait au Département de Seine-Maritime une simulation d'élection présidentielle pour 120 jeunes en service civique de Seine-Maritime. Une manière de les sensibiliser à l'importance du vote. "On n'a pas souvent l'intérêt premier d'aller voir les programmes, confesse Doria, 18 ans, qui va voter pour la première fois au mois d'avril. Ça nous permet de les étudier, d'en apprendre plus et de nous inciter au vote. C'est très important." Par équipes, tirées au sort, chacun s'est vu assigner un parti représenté à la prochaine présidentielle.

Il a fallu ensuite élire un représentant, étudier le programme, puis organiser un débat entre les neuf candidats d'un jour. "Pour moi, c'était Reconquête !, donc très centré sur l'immigration", développe Doria. "Le Parti communiste français est très basé sur l'humanité, l'égalité des richesses", explique de son côté Inès, 21 ans, et qui pourra donc voter aussi pour la première fois à la présidentielle.

Le PS devant le PCF au second tour

"Moi, je dois défendre le Rassemblement national, super…", souffle Clémentine, 20 ans. "On fera donc passer la France en premier."

Tous avouent qu'ils en ont appris sur les programmes et sur le déroulement de l'élection. La journée a par exemple été ponctuée de tractation sur un possible rassemblement de la gauche… Objectif rempli en tout cas pour Frédéric Morlot, le responsable d'antenne Unis-Cité Rouen qui organise l'événement : "Ils ont une vraie conscience politique, mais ils s'approprient peut-être moins la forme qu'on leur propose, détaille-t-il. Nous, on les sensibilise à cette forme qui est moins habituelle pour eux."

Surprise en fin de journée dans cette élection fictive : c'est le PS qui remporte l'élection au second tour, avec 51,84 % des voix, face au PCF, avec 48,16 %. Pas sûr que cela présage de la soirée du 24 avril…