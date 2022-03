Port de Rouen. 300 emplois annoncés avec l'installation d'un sucrier

Le site était vacant depuis le départ du groupe Renault, en 2020. Haropa Port avait alors lancé un appel à manifestation d'intérêt, puis un appel à projets pour offrir une deuxième vie à cette plateforme de 75 ha, localisée à Grand-Couronne - Moulineaux. Jeudi 17 mars, Haropa a confirmé avoir retenu la société dubaïote Al Khaleej Sugar pour la revalorisation du site. "L'entreprise ambitionne d'y implanter l'une des plus grandes usines de production de sucre blanc d'Europe", explique Haropa dans un communiqué. Le sucre y sera produit à partir de betteraves. L'implantation sur ce site lui permet de bénéficier d'atouts logistiques et d'une connexion fluviale, ferroviaire, maritime et routière. La production sera comprise entre 650 et 850 000 tonnes annuelles.

300 emplois à la clé

L'installation d'AKS doit aussi générer la création de 300 emplois directs et d'un millier d'emplois indirects, toujours selon le communiqué d'Haropa.

Des études et discussions doivent s'engager dans les prochaines semaines pour affiner le projet, qui doit être présenté fin juin début juillet par l'industriel.