Calvados. Victime de violences conjugales, elle participe à une exposition : "C'est fini la peur"

Portraits de guerrières. C'est le nom de l'exposition qui a commencé à Moult mercredi 16 mars. Cette exposition, qui présente des portraits de femmes qui ont été victimes de violences conjugales, est réalisée par les responsables du dispositif OSYS (Oui systématique), service qui accompagne les victimes de ce type de violences.

L'une des participantes a accepté de témoigner, anonymement. Il lui a fallu beaucoup de courage pour montrer son visage sur ces clichés : "Au début, j'avais peur, mais je sais que je suis en sécurité avec les associations et je me suis dit, c'est fini la peur." Cette femme âgée de 31 ans et qui habite dans le Calvados a subi pendant quatre ans des violences psychologiques, physiques et économiques. Pour elle, il était très important de participer : "Je me suis dit que c'était une bonne occasion de partager et de montrer aux femmes qui subissent les mêmes choses qu'on peut s'en sortir."

Une autre habitante du département, victime de violences psychologiques pendant près de 20 ans, a aussi décidé de participer. "J'avais peur qu'on me reconnaisse, qu'on me juge, mais je savais que ça ferait du bien aux femmes qui vivent la même chose et que je me sentirais mieux."

L'exposition est à voir à la salle des fêtes de Moult jusqu'au mercredi 23 mars.