Nord-Cotentin. Il frappe des veaux dans un centre de transit, un salarié condamné

Les faits remontent à 2019. Une vidéo, tournée en caméra cachée, montrait un homme donner des coups de pied et de bâton à des veaux et sauter à pieds joints sur l'un des animaux. Ces caméras avaient été installées par cinq associations dans le centre de transit Qualivia, de Tollevast.

Le salarié, âgé de 28 ans, a été condamné mardi 15 mars à huit mois de prison avec sursis par le tribunal de Cherbourg, et a aussi interdiction d'exercer une activité auprès des animaux pendant cinq ans et de détenir un animal pendant trois ans. Il devra verser 800 euros à quatre des associations qui s'étaient constituées parties civiles : L214, la Fondation Brigitte Bardot, la SPA et l'OABA, l'Association de protection des animaux de ferme. L'exploitant de l'établissement ainsi qu'un autre salarié ont été relaxés.

Les veaux, âgés de deux à trois semaines, sont acheminés par bateau d'Irlande, leur lieu de naissance, vers la France, avant de partir par camion aux Pays-Bas, où ils sont engraissés.

Avec AFP