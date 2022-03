Musique. Camila Cabello en duo avec Ed Sheeran pour Bam Bam !

Camila Cabello est de retour !

Trois ans après Romance, la chanteuse cubano-américaine vient dévoiler la date de sortie de son troisième album Familia : le 8 avril prochain.

Et sept mois après Don't Go Yet (plus de 67 millions de vues sur YouTube), Camila Cabello a sorti un nouveau clip pour annoncer son nouvel album.

Bam Bam, en duo avec le chanteur britannique Ed Sheeran, est déjà un succès, cumulant plus de 23 millions de vues sur YouTube en 10 jours ! Dans ce clip, Camila Cabello noie son chagrin dans l'alcool et un pot de glace. Pour se changer les idées, la jeune femme décide de se rendre dans une boîte de nuit… où se trouve Ed Sheeran.

Découvrez le clip ci-dessous :