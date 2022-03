Caen. SOS pour s'en sortir… Les tuiles de la crêpière

Elle aurait aimé faire HEC, mais cela n'a pas été possible. "Mes parents n'avaient suffisamment d'argent. À l'époque, ils se sentaient un peu dépassés par tout cela."

Ses rêves d'étude de commerce ont tourné court, mais son idée de pouvoir un jour créer sa petite entreprise a continué de trotter dans sa tête. Et voilà qu'à 47 ans, Christelle Perrette, née à Bayeux et installée à Caen, est devenue crêpière sur les marchés au volant de son foot truck aménagé…

L'histoire de sa vie, c'est aussi celle d'une galère dont elle peine à se sortir : la jeune femme, mère de deux enfants, un garçon, Marcelin, 17 ans, et une fille Léonie, 21 ans, a dû, pour faire face à ses problèmes de trésorerie, lancer une cagnotte solidaire… dont la recette a heureusement et pour l'heure dépassé ses objectifs !

Sur la plateforme Ulule, plus d'une cinquantaine de contributeurs de la région ont apporté leur obole pour l'aider à mettre un peu de beurre dans les épinards ou, à défaut, sur les crêpes et les galettes bio qu'elle prépare. Au total, Christelle a récolté un peu plus de 3 000 €, c'est juste suffisant pour financer les travaux de réparation qu'elle a dû entreprendre sur son camion et pour le faire passer au contrôle technique. Son camion, un Renault Master d'occasion, lui avait coûté à l'achat près de 8 000 €.

Le résultat de la cagnotte lui permet aujourd'hui de voir venir. Elle en est tout émue, mais aussi un peu gênée. "En fait, ce sont beaucoup de mes amis et de mes clients que je rencontre sur les marchés qui ont versé de l'argent. Je me sens gênée vis-à-vis d'eux. C'est très gentil de leur part." Quand elle a lancé son SOS sur les réseaux sociaux, Christelle avait choisi le bon moment. "C'était le jour de la Chandeleur, je me suis dit que ça allait me porter chance."

Aujourd'hui, la crêpière installe son food truck remis en état sur les marchés autour de Caen, Grainville-Langannerie, Cheux, Bretteville-sur-Laize, Ifs et Saint-Contest. Un temps, au début, quand elle a lancé sa micro-entreprise, la Ville de Caen lui avait mis à disposition un petit chalet du marché de Noël. Elle s'y était installée avec, pas loin de la Clinique du Parc. L'expérience dura quelques mois, le temps de se lancer. À terme, la commerçante souhaite pouvoir ouvrir un local à demeure, un "café récréatif et solidaire". Le surplus de la cagnotte, s'il est conséquent, pourra y contribuer. C'est ce qu'elle espère.

"500 € de salaire et je mange des crêpes !"

Avant d'être crêpière, Christelle a fait la plus grande partie de sa carrière à la Sécurité sociale. Son BTS en poche, elle assurait la comptabilité du comité d'entreprise de la Sécu. En 2013, elle s'est reconvertie en passant un CAP de cuisinière. "En règle générale, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Moi, j'avais envie de cuisiner, j'ai toujours aimé cela et je n'avais plus jamais le temps de le faire avec mon emploi précédent." Des petits boulots en intérim ici et là en restauration la conduisent finalement à une formation de crêpière qu'elle suit pendant six mois.

En 2019, elle se lance vraiment à son compte, propose des galettes et des crêpes bio à partir de farines de blés anciens et d'épeautre pour les crêpes et de sarrasin, le blé noir, pour les galettes. Les premiers mois sont particulièrement difficiles. "Avec la Covid, c'est devenu très compliqué. J'ai été un moment obligée de faire deux marchés par jour pour essayer de m'en sortir."

De salaire aujourd'hui, Christelle s'en dégage à peine : "Aujourd'hui, j'arrive tout juste à me payer 500 € par mois." Elle vit en HLM, dans le quartier de la Guérinière à Caen. Son loyer mensuel est de l'ordre de 300 €.

Comment fait-elle pour s'en sortir ? "Je me débrouille." Elle sourit : "Pour me nourrir, je mange beaucoup de crêpes !" Et quand elle en marre des galettes, elle se cuisine un plat de… pâtes. "C'est la vie, je ne regrette rien. Sauf peut-être une chose : ne pas avoir poursuivi mes études pour faire HEC. J'aurais sûrement dû…"