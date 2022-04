Mortagne. Entre Polnareff et Dutronc, soirée Dabadie au Carré du Perche

Le refrain d'une chanson, une réplique de film ou de sketch. On a tous en nous quelques mots de Jean-Loup Dabadie. Les chanteuses Clarika et Maissiat et le comédien-metteur en scène Emmanuel Noblet se réunissent pour mettre en scène ce touche-à-tout virtuose, dramaturge, scénariste et parolier qui a irrigué la culture populaire française en écrivant pour Polnareff, Dutronc, Reggiani ou encore Juliette Greco.

Dans un décor aux allures de plateau de cinéma, les trois amoureux inconditionnels du répertoire de Dabadie interprètent ses plus grands succès avec un musicien complice. Avec aussi les bandes originales de film avec Les Choses de la vie de Claude Sautet, l'iconique Maintenant je sais, monologue parlé de Gabin ou encore Le clan des Siciliens, chanson portée par Dalida sur une musique d'Ennio Morricone. Une soirée musicale sous le signe d'une plume qui a fait et refera chavirer les cœurs.

Pratique. Carré du Perche, jeudi 7 avril à 20 heures, réservation : scenenationale61.fr.