Argentan. Depuis quatorze ans, le Festival des trop petits est devenu grand

Il fallait avoir l'idée. Il fallait oser proposer des spectacles pour les très jeunes enfants ! Le Festival des trop petits, de sensibilisation artistique pour les enfants âgés de 6 mois à 6 ans, revient à Argentan.

La quatorzième édition de ce festival met à l'honneur la création pour le jeune public. Il est désormais très attendu par un large public de familles et de professionnels. Vous y rencontrerez des artistes et des propositions exigeantes qui permettent de regarder autrement le monde qui nous entoure, mais aussi de rêver et de nous émerveiller. Ce rendez-vous devenu incontournable sera une nouvelle fois l'occasion de vivre dix jours d'effervescence culturelle et festive avec des spectacles comme A la recherche du doudou perdu, Chenille ou Petites traces. Mais aussi des concerts, ateliers, rencontres, exposition, visite au musée…

Un rendez-vous citoyen qui donne toute sa place aux enfants dès le plus jeune âge.

Pratique. Festival des trop petits, du mercredi 6 au vendredi 15 avril. 4 € par personne et par spectacle.