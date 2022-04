Bellême. Patrick Cholet, du pétrole au miel d'exception

Enfant, Patrick Cholet a passé son temps près des ruches de son grand-père, à Laleu, une commune proche du Mêle-sur-Sarthe. Cinquante ans plus tard, l'apiculteur a fait de la passion de son aïeul son métier. À 57 ans, l'Ornais de Bellême qui a vu le jour à Mortagne-au-Perche se souvient des années 1970 comme d'une époque "humaine", où le partage primait. Son enfance a été bercée par des moments simples et authentiques. Les dimanches midi, "je mangeais chez ma grand-mère la nourriture récoltée par ma famille".

Les temps changent

"La société actuelle n'a plus la même saveur", selon Patrick. "Les familles achètent des produits faits par des grands patrons qui ne se soucient que de leurs bénéfices et non de la qualité." Ce constat amer, il vient de son passage dans la compagnie pétrolière Gulf Oil. Directeur commercial pour la multinationale pendant près de quinze ans, l'idée de tout plaquer pour "retourner aux sources" n'a jamais été bien loin. En 2015, il quitte son poste et crée la société Les cadres noirs percherons, pour devenir apiculteur. Une nouvelle commence.

"Sans cette étincelle

pour l'excellence,

j'aurais arrêté"

"La nature peut tellement nous apporter", se réjouit Patrick lorsqu'il regarde ses abeilles. Si en 2022, l'apiculteur possède plus de 400 ruches réparties sur toute la Normandie, sa reconversion professionnelle n'a pas été simple. La première année, le père de trois enfants détient 30 ruches. Il enchaîne les marchés pour "gagner 50 balles" à chaque déplacement. Un investissement en temps et argent pas assez rentable pour l'ancien commercial. En 2018, il songe à mettre la clé sous la porte. Mais l'envie de faire des produits uniques le prend. Malgré les dettes, il se laisse une dernière chance.

C'est un investissement qu'il ne regrettera jamais. En novembre 2018, l'apiculteur décide de dépenser la coquette somme de 700 euros pour exposer ses miels au salon culinaire Chefs World Summit, à Monaco. Sur place, il fait goûter ses produits à de grands chefs étoilés. Et c'est un succès : "Voir que mes productions faisaient réagir, ça m'a remis le pied à l'étrier." Patrick propose même à Christian Garcia, chef du palais princier de Monaco, de déguster son miel. Malheureusement, celui-ci n'a pas le temps et lui propose de le rappeler plus tard. Deux mois s'écoulent et, le 15 janvier 2019, le téléphone de Christian sonne, c'est Patrick. "Je lui ai à nouveau demandé s'il voulait goûter", explique-t-il avec sourire. La première cuillère fait son effet, son travail est enfin reconnu. Le miel est utilisé dans la cuisine de Christian Garcia, et ce n'est pas le seul à s'en procurer. Trois ans plus tard, l'apiculteur vend ses produits à une cinquantaine de chefs étoilés. Des États-Unis au Japon en passant par les Émirats arabes unis, son miel semble valoir de l'or.

Ces années de travail ne sont pas sans récompense. En 2020, Patrick a été élu meilleur producteur de l'année par le guide Lebey. Ce dernier défend les nouveautés culinaires et se positionne comme un dénicheur et prescripteur de produits. Fin 2021, le livre Régalade, qui recense les 500 meilleurs produits au monde, consacre une page aux miels "atypiques" de l'apiculteur normand. Dernièrement, son miel a été certifié "Orne terroirs", un label gage de qualité et de production locale.