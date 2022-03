Interview. Le Festival international du cirque de Bayeux revient pour sa 9e édition

C'est le festival du cirque par excellence en Normandie, avec pas moins de 30 artistes issus de six nationalités différentes pour cette 9e édition du Festival international du cirque de Bayeux, qui a lieu du lundi 14 au dimanche 20 mars. À l'aube de ses 20 ans, l'association a reçu près de 100 000 spectateurs et plus de 290 artistes.

Arnaud Tanquerel, président de l'association, nous présente le festival.

Qu'est-ce que le Festival International du Cirque de Bayeux ? Impossible de lire le son.

Le clown ukrainien Housch ma Housch, récompensé à Monte-Carlo, est la tête d'affiche du festival.

Plus de 30 artistes en piste Impossible de lire le son.

La particularité du Festival international du cirque de Bayeux est de décerner, après le vote du public, trois trophées.

Le Loyal d’Or, d’Argent et de Bronze Impossible de lire le son.

Deux expositions gratuites, dont le cirque miniature sur une surface de 12 m2 avec pas moins de 400 personnages et 70 véhicules.

Fabophilie & Cirque Miniature Impossible de lire le son.

Initiation aux arts du cirque, concours de dessin, rencontres avec des artistes, un programme riche à la découverte du cirque.

Découverte du Cirque Impossible de lire le son.

Le Festival à la télévision

Depuis 2011, le festival est diffusé en direct dans le monde entier pour faire découvrir les spectacles, coulisses, ainsi que la remise des prix du Festival bayeusain. Le festival est diffusé sur plusieurs chaînes régionales Télénantes, La Chaîne Normande, Télé 7 Loire ainsi que sur des chaînes en Italie, Portugal et Japon.

Pratique. Festival international du cirque de Bayeux. Du 14 au 20 mars. Dès 13 €. Informations et réservations sur www.festivalcirquebayeux.fr.