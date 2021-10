Polluée par le bruit, l'agglo rouennaise élabore un plan

Saviez-vous que le bruit peut provoquer des troubles gastriques, cardio-vasculaires ou immunitaires et favoriser l’apparition de troubles mentaux ? Vu sous cet angle, la pollution sonore n’a donc rien d’une broutille. Si le sujet fait un peu plus parler de lui, c’est que la Crea élabore depuis 2010 son Plan de prévention du bruit dans l’environnement.

Depuis octobre, le document de 107 pages est mis à consultation du public, appelé à s’exprimer (voir ci-dessus), avant que le préfet ne le valide. Or, la question du bruit a plutôt tendance à récolter... le silence ! “Nous n’avons reçu qu’une contribution”, reconnaît-on au service environnement de la Crea.

15 % de “victimes”

Passivité ? La pollution sonore inquiète mais ne mobilise pas. “Ce qui est frappant, c’est que le bruit est la seconde préoccupation des Français, explique le député et maire PS de Canteleu Christophe Bouillon, auteur en juin avec Philippe Meunier (député UMP du Rhône) d’un rapport d’information à l’Assemblée nationale sur le sujet. “Il existe une législation abondante, mais très peu appliquée”.

Depuis 2007, la Crea se penche pourtant sur le sujet, comme la loi le lui ordonne. Elle a ainsi fait réaliser une cartographie ultra-précise du bruit sur son territoire. Qu’y découvre-t-on ? Que l’agglomération possède quelques sérieux points noirs, des zones urbaines où les niveaux sonores dépassent les valeurs seuils, et nécessitant “la mise en place d’une action de réduction des niveaux sonores”.

Sans surprise, les routes sont les principales sources de bruits extrêmes : 15% de la population étudiée sont touchés, le jour, par des dépassements de seuils. Le ferroviaire impacte quant à lui moins de 2% de la population et le bruit industriel 0,2%. Championne de la nuisance sonore d’origine routière, la ville de Rouen regroupe à elle seule 57 % des dépassements de jour et 68% de nuit. Pour les nuisances sonores ferroviaires, Saint-Etienne-du-Rouvray, Déville-lès-Rouen et Notre-Dame-de-Bondeville sont les plus touchées. “Toutes les sources de bruits ne sont pas prises en compte, comme les bacs de Seine ou les bruits nocturnes des bars”, précise Christelle Simon, responsable du sujet à la Crea.

Validé, le Plan de prévention devra être suivi d’actions concrètes. “Mais la Crea n’est pas gestionnaire de voiries”, rappelle-t-on. Autrement dit, ce sera au Conseil général, à l’Etat, au port de Rouen, à Réseau ferré de France ou aux communes d’agir. Par quels moyens ? En limitant et fluidifiant le trafic routier et en favorisant l’usage des transports en commun ou du vélo (comme à Rouen), ou en installant des murs anti-bruits ou des enrobés spéciaux.

Pour Christophe Bouillon, il “faut aussi aller plus loin dans la sensibilisation du public”. Autre idée : créer un observatoire des pollutions sonores, comme dans d’autres grandes villes. “Il va falloir enfin s’intéresser de très près à l’isolation phonique de l’habitat”. Le député, qui espère que son rapport “ne finira pas dans un tiroir”, continue à “tirer la sonnette d’alarme”. Sera-t-elle entendue ?

Thomas Blachère

Ces routes qui font le plus mal aux oreilles

Dans son plan de prévention (PPBE), la Crea a déterminé 20 “zones à enjeux”, dont 16 pour les bruits routiers.

Les routes “points noirs”:

A Rouen et Mont-Saint-Aignan : rive droite, D938, D928, quais du Havre et de la Bourse, rue Lecanuet, D840 et D6028.

De Rouen à Malaunay : D927 et D6015.

Rouen, Petit-Quevilly et Sotteville : rive gauche, D938, bd de l’Europe, D3 et D94.

Darnétal et St-Léger-du-Bg-Denis : D15 et D138.

De Rouen à Boos : D914, D6014 et D91.

Darnétal et Rouen : N31 et N28.

Petit-Quevilly, Grand-Quevilly, Petit-Couronne et Grand-Couronne : D3 et N338.

Canteleu : D982.

Maromme et Notre-Dame de Bondeville : D6015.

Maromme, Déville, Rouen et Canteleu : A150 et D43.

Le Houlme : rue A. Briand, rue de l’Abbaye et RD51.

Mont-Saint-Aignan : rue Louis Pasteur.

De Bois-Guillaume à Rouen : D928.

Bihorel et Rouen : rues Texcier, de Verdun de la Libération, de Bihorel et RD243.

Belbeuf : D6015.

→ Repères

29 C’est le nombre de communes de la Crea concernées par le plan de prévention. Bien que situées hors agglo, Montville et La Vaupalière ont également été greffées à l’étude.

Consultation Le public peut consulter le projet de Plan et donner son avis jusqu’au 9 janvier. Où ? Au siège de la Crea, avenue Pasteur, à Rouen, ou sur wwwla-crea.fr

Douleur L’échelle des bruits couramment utilisée montre qu’un bruit est “bruyant” à partir de 70 décibels, “pénible” à 90 db et “douloureux” à environ 120 db.

Calme Le Plan de prévention vise également à préserver les zones calmes, ces lieux propices au repos des oreilles. De nouvelles pourraient être créées dans les années à venir.

