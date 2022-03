Hommage aux victimes du terrorisme. "Une journée contre les forces obscures", décrit le maire d'Alençon

La journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme est célébrée tous les 11 mars, date des attentats de Madrid qui avaient été perpétrés le 11 mars 2004.

Ce vendredi 11 mars 2022, elle a été déclinée à la stèle du Parc des Promenades à Alençon, en présence de l'époux de Marie-Christine Bohin, décédée le 28 avril 2011 lors de l'attentat de Marrakech, et de Chantal Duperron, mère de Thomas, décédé au Bataclan. "C'est une journée contre les forces obscures, pour montrer la solidarité de la Nation, avec une pensée à toutes les femmes et les hommes qui luttent pour leur liberté en Ukraine", a dit le maire Joaquim Pueyo en présence d'élus, de représentants de la gendarmerie, de la police, des pompiers et de scolaires qui ont interprété en musique le poème Liberté de Paul Eluard. Puis le préfet a souligné : "Ils ont été tués parce qu'ils étaient libres. Ils étaient la Liberté de penser, de vivre en démocratie", avec une pensée particulière "aux surveillants du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe blessés le 5 mars 2019". Puis, il a conclu : "Comme la paix, la liberté est fragile. Chérissons-les."

