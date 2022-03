Pratique. Des applications pour trouver le carburant le moins cher

Conséquence de la guerre en Ukraine, de la hausse du prix du baril de Brent et de l'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar, les tarifs à la pompe explosent, avec désormais le litre d'essence ou de diesel allègrement au-dessus des deux euros. Il est devenu indispensable de comparer les prix proposés par les différentes stations-service près de chez soi. Des applications et des sites Web sont là pour vous aider à y voir plus clair. Il y a bien sûr Waze. L'application fonctionnant sur un mode collaboratif, il devient assez simple de comparer les prix de toutes celles qui se trouvent sur votre parcours. De con côté, Google Maps aussi affiche les prix pratiqués dans les stations-service. Le plus simple est de taper comme recherche "station-service" pour découvrir toutes celles référencées aux alentours.

Moins populaire, Essence / Gasoil Now se révèle néanmoins très utile. Son point fort est d'afficher une très large couverture de carburants, de l'essence au diesel en passant par l'éthanol, le bioéthanol, le superéthanol ou encore le gaz de pétrole liquéfié.

Un site gouvernemental

Vous pouvez aussi utiliser l'outil en ligne mis en place par le ministère de l'Économie. Le site prix-carburants.gouv.fr permet de rechercher des points de vente de carburant n'importe où sur le territoire.