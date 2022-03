Essence. Les bons conseils pour économiser du carburant, en roulant sereinement

Des pneumatiques sous-gonflés ou encore une trop grosse charge participent à augmenter sensiblement la consommation en carburant. Il faut donc veiller à vérifier la pression de pneus et à ne pas trop charger sa voiture. Il est aussi conseillé de vérifier régulièrement le niveau d'huile afin que le moteur fonctionne parfaitement.

Mieux vaut fermer les vitres, afin de diminuer la résistance au vent et donc la consommation de carburant. Il est aussi conseillé de ne pas abuser de la climatisation, qui impacte la consommation.

Une conduite toute en souplesse

Une fois au volant, il est possible de réduire sa consommation de carburant de 10 à 15 % en adoptant une conduite dite écoresponsable, en gérant ses rapports de vitesse, mais aussi de rouler un peu moins vite sur routes et autoroutes si le trafic le permet, d'utiliser le régulateur de vitesse et, surtout, d'éviter toute accélération ou tout freinage brusque.

À noter aussi que pour chaque arrêt prolongé, mieux vaut couper son moteur, y compris dans le cas de bouchons importants.