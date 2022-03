Calvados. Le musée de Vieux-la-Romaine fête ses 20 ans

Cette année, le musée de Vieux-la-Romaine fête ses 20 ans et pour cette occasion, l'établissement a prévu diverses animations, dont une grande fête qui se déroulera le 19 mars prochain et qui pourra accueillir jusqu'à 300 personnes, gratuitement et sans réservation. L'objectif principal pour Clara Dewaële, vice-présidente, et Sylvie Jacq, élue en charge de la culture, du patrimoine et de l'archéologie, est de "se tourner vers la famille". Cet événement se fera dans la pure tradition gallo-romaine. Un dress code antique blanc est demandé aux invités qui pourront participer à un banquet et à une dégustation de gâteaux romains. De nombreuses animations sont prévues durant cette soirée, notamment grâce à la présence de l'association de reconstitution historique Lugdunum Antica et la Compagnie Skald.

Ce moment convivial sera l'occasion de découvrir le programme de l'année, notamment la 21e exposition temporaire du musée, Athlètes d'Olympie, athlètes d'aujourd'hui, qui se tiendra du 16 avril au 30 décembre.

Un musée pour les plus jeunes

À l'occasion de ses 20 ans, le "musée se refait une jeunesse et ouvre un musée pour les plus petits". Certains dimanches et durant les vacances scolaires, les enfants de 3 à 6 ans pourront découvrir le musée au travers de visites thématiques, d'ateliers, de lectures ou contes adaptés aux plus jeunes. Cette nouveauté est une "étape de plus vers ce public qui est une démarche rare pour un musée".