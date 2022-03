Orne. Pêche en rivière : neuf mille adhérents attendent l'ouverture de la saison

La Covid-19 a boosté les loisirs nature. Comme la pêche, dans l'Orne sur plus de cinq mille kilomètres de rivières. La tendance perdure, avec désormais neuf mille cartes de pêche dans le département. Alors que l'ouverture de la saison en rivière a lieu samedi 12 mars, ces derniers jours, il s'est vendu cinq cents cartes, quotidiennement !

La fédération départementale regroupe trente-trois associations locales. Elle poursuit ses efforts pour séduire les plus jeunes avec des ateliers pêche-nature le mercredi après-midi, avec les associations locales au Mêle-sur-Sarthe, à Tinchebray, Flers et Domfront. L'Orne propose désormais trois parcours avec pontons qui sont labellisés au niveau national, à Saint-Fraimbault, le Mêle-sur-Sarthe et la Ferté-Macé. Le développement du référencement de gîtes de pêche et la réputation des rivières de l'Orne font venir de loin de plus en plus de pêcheurs. Bientôt, "1 500 panneaux vont être implantés le long des cours d'eau, pour mieux les identifier", explique Benjamin Laribi, animateur à la Fédération de pêche de l'Orne.