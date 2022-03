Cadeaux. Raclette et fondue à la maison grâce aux cadeaux Tendance Ouest 

Pour retrouver vos amis, votre famille, vos proches autour d'un bon repas, Tendance Ouest vous offre votre appareil à raclette ET votre appareil à fondue !

- votre appareil à raclette haut de gamme pour 8 personnes :

thermostat réglable, socle en bambou, plaque en fonte d'aluminium, caquelons, spatules revêtement antiadhérent et compatibles avec le lave-vaisselle.

ET

- votre appareil à fondue Tefal "Simply Invent" pour 8 personnes :

pratique et ingénieux avec un plateau tournant avec cinq ramequins pour sauces et ingrédients, son thermostat réglable pour ajuster la chaleur en fonction du type de fondue, notamment savoyarde, bourguignonne, chocolat, etc. Caquelon, ramequins et supports pour pics compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (3x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 18 mars, entre 9 heures et 9 h 30, dans Normandie Matin.