Sud-Manche. 12 000 euros pour une ville roumaine qui accueille des réfugiés ukrainiens

Partout en France, dans la plupart des communes, des collectes de dons sont organisées au profit de l'Ukraine, c'est le cas évidemment dans la Manche. La communauté de communes de Granville a, elle aussi, lancé un appel aux dons matériels (couvertures, produits d'hygiène, pour bébé et divers matériels), mais aussi aux dons financiers, via l'association Granville Partenaire Européen, jumelée avec la commune de Siret en Roumanie. C'est l'un des deux seuls postes frontières avec l'Ukraine. La commune fait face à un afflux important de réfugiés ukrainiens qu'il faut accueillir. Plus de 80 000 réfugiés y seraient passés. 12 000 euros ont ainsi collecté sur le secteur de Granville, mais aussi d'Avranches. Les besoins sont énormes, selon Jean-Marc Julienne, membre de l'association.

Jean-Marc Julienne Impossible de lire le son.

Les dons financiers peuvent se faire via le site de la Croix Rouge Internationale. Les dons matériels sont réceptionnés dans l'ancienne école Pierre et Marie Curie de Granville, le lundi et le mardi, de 16 à 19 heures, et le samedi, de 9 à 12 heures.