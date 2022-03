Guerre en Ukraine. Quel impact sur la filière du calvados ?

Alors que la filière du fameux spiritueux normand, le calvados, avait enregistré une hausse de 14,2 % de ses expéditions en 2021, elle se prépare à faire face aux impacts liés à la guerre en Ukraine. "C'est difficile pour le moment de mesurer l'impact. Certains produits passent par l'Allemagne pour être mis en bouteille et des vracs sont relivrés dans les pays de l'Est. Selon nos estimations, ce serait inférieur à 5 %. Ce qui n'est pas négligeable", détaille Jean-Luc Pignol, président de l'Interprofession des appellations cidricoles. Une situation qui inquiète Guillaume Desfrièches, producteur à la distillerie Le Père Jules, installée dans la commune de Saint-Désir. "Sur la Russie, nous avons deux nouveaux marchés. Tant que la situation ne change pas, nous ne pourrons pas envoyer nos commandes", déplore-t-il. Selon ce spécialiste, le calvados est un alcool très apprécié des Russes. "Ça ne nous fait rien perdre, mais on ne peut pas évoluer", conclut-il. Chaque année, ce producteur indépendant produit 10 000 bouteilles de calvados et près de 70 000 de cidre.