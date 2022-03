Société. TikTok augmenterait les troubles neurologiques chez les ados

Des chercheurs de l'université de Floride (États-Unis) affirment que l'application TikTok pourrait être à l'origine du développement de tics nerveux chez les adolescents. L'équipe de chercheurs a mené une étude sur 20 adolescents volontaires, âgés de 11 à 21 ans.

Les jeunes sondés ont estimé la gravité de leurs tics, sur une échelle de 0 à 6. Unanimement, ils ont répondu par les chiffres 4 ou 5. Et la période des confinements n'a fait qu'aggraver le temps de consommation de l'application selon eux : sur les 20 sondés, 13 expliquent avoir utilisé TikTok six heures par jour pendant les confinements. 18 avouent utiliser l'application plus souvent qu'avant la pandémie. Enfin, 17 des jeunes sondés rapportent que la fréquence de leurs tics nerveux aurait augmenté.

Un effet de mimétisme

En août 2021, une étude menée par des neurologues de l'université de Calgary (Canada) constatait déjà l'augmentation du nombre de jeunes consommateurs de l'application atteints par des tics ou le syndrome de Gilles de la Tourette. Les médecins constataient que les jeunes filles étaient plus touchées par l'apparition rapide de tics moteurs et verbaux. Les chercheurs estimaient que le contenu sur les tics et le syndrome de Gilles de la Tourette, en vogue sur l'application, produit chez certains jeunes un effet de mimétisme qui aggrave ou favorise le développement de tics.

Si la pandémie a généré du stress pour les jeunes, les études peinent à identifier avec précision le développement des tics en visionnant des vidéos sur TikTok. Mais des recherches supplémentaires devraient être lancées pour identifier les facteurs de stress exacts qui conduisent à des tics plus graves.