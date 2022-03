Le Havre. Une première en Normandie : une tour à énergie positive

Lundi 7 mars, le conseil municipal du Havre a autorisé la vente d'une parcelle sur la ZAC Dumont-d'Urville (quartier Saint-Nicolas) pour la construction d'une tour d'habitation à énergie positive de 15 étages et 74 logements (groupe immobilier Elithis). Ce sera une première en Normandie.

Cet immeuble va produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. La production d'énergie solaire et une isolation très performante doivent permettre de couvrir intégralement les besoins en chauffage, eau chaude sanitaire et la consommation électrique des foyers. L'immeuble sera surmonté d'une grande pergola au quinzième étage. Elle aura pour fonction de supporter des panneaux solaires et d'accueillir un espace de partage pour les habitants.

Le démarrage des travaux est prévu début 2023, une fois les procédures d'urbanisme accomplies.

Le nouvelle tour sera un marqueur du nouveau quartier Dumont-d'Urville. - Agence Coldefy & Associés

La tour intégrera le quartier Dumont-d'Urville qui accueillera à terme un campus "sport santé", une maison de santé, un EHPAD et de nouveaux logements (dont 150 étudiants), en complément du tiers lieu "Hangar Zéro" et de la résidence universitaire "A Docks" déjà existants.