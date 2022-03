Orne. Ukraine : des dizaines de points de collecte dans les mairies et chez les pompiers

Une semaine après le déclenchement de la guerre en Ukraine par Vladimir Poutine, les collectes se multiplient pour venir en aide au peuple Ukrainien.

Dans les mairies

Alençon, Argentan, L'Aigle, Tinchebray, Trun, Passais-la-Conception, Vimoutiers, Athis-de-l'Orne, Sées et mercredi matin 8 mars au Conseil départemental de l'Orne : les bénévoles de la Protection Civile gèrent les collectes de matériel de première nécessité pour l'Ukraine, grâce à une chaîne logistique qui assure l'acheminement des colis : "tous les dons faits dans l'Orne sont centralisés à Argentan, où des bénévoles les mettent sur des palettes. Puis, ils rejoignent ceux venus de toute la Normandie, centralisés dans la zone portuaire du Havre. Puis ils sont acheminés sur la plate-forme nationale de la Protection Civile à Strasbourg. Enfin, ils prennent la route jusqu'à Lublin, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine", explique Cécile Gautier. Dans le "civil", elle travaille au Service Jeunesse de la mairie. Son employeur lui a permis de dégager du temps pour que, bénévole de la Protection Civile, elle puisse gérer le point de collecte à L'Aigle. Outre les mairies, de nombreux points de collecte sont également organisés dans tout le département de l'Orne, par les Amicales des sapeurs-pompiers.

Ecoutez ici Cécile Gautier:

Les points de collecte

Mercredi 8 mars : Conseil départemental de 9 heures à midi, mairie de Sévigny de 10 heures à midi, salle polyvalente de Mortrée de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures, Val-au-Perche de 10 heures à midi et de 17 à 19 heures, Ehpad d'Écouché de 14 à 17 h 30, pompiers d'Essay de 18 à 19 heures, pompiers de L'Aigle et du Mêle-sur-Sarthe de 10 à 18 heures. Jeudi 9 : salle polyvalente de Mortrée de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures, pompiers de L'Aigle de 10 à 18 heures. Vendredi 10 : Pôle Solidarité du Conseil départemental de 9 à midi, salle polyvalente de Mortrée de 10 à midi et de 14 à 18 heures, Val-au-Perche de 17 à 19 heures, pompiers de L'Aigle de 10 à 18 heures. Samedi 11 de 10 heures à midi à Val-au-Perche et pompiers à Carrouges, Essay, au Mêle-sur-Sarthe, au Theil, à Longny, à Mauves-sur-Huisne, à Mortagne, à Moulins-la-Marche, à Tourouvre. Chez ceux de Gacé, de 10 à 13 heures. Chez les pompiers de L'Aigle de 10 à 18 heures. Dimanche 12 : de 10 heures à midi chez les pompiers du Mêle-sur-Sarthe, de Moulins-la-Marche, de Saint-Maurice-les-Charencey, de Sainte-Gauburge, de Tourouvre. De 11 heures à midi chez ceux de Courtomer. De 10 à 13 heures à Gacé et à Sainte-Scolasse de 11 heures à midi.