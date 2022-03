Tendance confidences. Entretien avec le médecin militaire Nicolas Zeller

D'emblée, Nicolas Zeller se présente avec ces mots : "Je suis médecin. Et je suis aussi militaire. Ne me demandez pas si je suis plus médecin ou plus militaire : ces deux états sont indissociables chez moi. J'ai accompagné des soldats en opération à maintes reprises." Dans son livre témoignage "Corps et Âme", il aborde la notion du corps composé de plusieurs membres comme le corps de l'armée composé de tempéraments et de compétences. La notion de l'engagement, c'est offrir le don de soi. C'est un récit bouleversant mettant en valeur le sens du service et en tant que médecin-militaire l'expression "prendre soin de" a un sens intense lorsque la mission consiste à soigner mais aussi à accompagner des militaires en fin de vie.

Ecoutez Nicolas Zeller :