Le Havre. Pete Doherty en concert pour la bonne cause

Il est installé depuis plusieurs années à Etretat, où il s'est même marié. Le rockeur Pete Doherty, truculent chanteur des Libertines et des Babyshambles, sera en concert au Havre, jeudi 10 mars, pour la bonne cause. Il va en effet se produire au bar le Mc Daid's, au profit du refuge pour animaux d'Etretat. Le chanteur britannique doit sortir un nouvel album le vendredi 18 mars, The Fantasy Life Of Poetry & Crime, en collaboration avec Fréderic Lo.

Le clip du morceau éponyme, tourné à Etretat, avait été publié il y a quelques semaines.

Pratique. Pete Doherty au Mc Daid's, 97 rue Paul Doumer au Havre, à 20h30. Billetterie sur place. Participation minimale de 15 € (tous les gains reversés à l'Abec, refuge pour animaux à Etretat)