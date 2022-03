Caen. Twisto lance une nouvelle application mobile 

"Notre volonté est d'offrir de nouveaux services aux voyageurs", indique Bruno Guégan, directeur opérationnel de Twisto. Vendredi 4 mars, le réseau de transport collectif a présenté une nouvelle application mobile proposant de nouveaux services aux usagers. Désormais, il est possible d'acheter ses billets et abonnements puis de les valider en scannant un QR code à bord mais aussi d'obtenir le trajet le plus optimal avec les itinéraires mélangeant bus, vélo, tramway et parc relais. Les bus sont suivis en temps réel, ce qui permet de les localiser à tout moment. Le guidage, pas à pas, place le smartphone au cœur du trajet en notifiant les informations nécessaires de la montée à la descente. La compatibilité avec les lecteurs d'écrans (VoiceOver pour IOS et TalkBack pour Android) permet aux personnes à mobilité réduite d'avoir accès à toutes les informations. A partir du mercredi 9 mars, de nouvelles fonctions sont apparues sur l'application, par exemple la possibilité de recharger son billet sans contact à bord des bus. Ce service permettra l'économie de 200 000 billets par an.

90 000 personnes empruntent quotidiennement le réseau de transport Twisto, dont 30 000 abonnés.