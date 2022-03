Le Grand-Quevilly. 3 000 offres d'emploi : les Emplois en Seine de retour au Parc Expo

Organisés sur deux jours, les Emplois en Seine se sont installés jeudi 3 mars au Parc Expo de Rouen (situé au Grand-Quevilly) et se poursuivent vendredi 4 mars de 10 h à 17 h après une édition 2021 organisée uniquement en ligne. Les recruteurs normands sont de retour et proposent cette année pas moins de 3 000 offres d'emploi et de formation et quelque 1 276 intitulés de postes différents. Le salon, véritable institution depuis 20 ans, attire les candidats de toute la Seine-Maritime et de l'Eure, notamment grâce aux cars de l'Emploi. Des navettes sont mises en place pour se rendre au Parc Expo, au départ de 35 communes. Pour les candidats à l'embauche, Les Emplois En Seine sont l'occasion idéale d'avoir un contact direct avec l'employeur.