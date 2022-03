Fécamp. Un bateau menace de couler, d'importants moyens mobilisés

Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus mercredi 2 mars, vers 19 heures, dans le port de Fécamp. Un bateau menaçait de couler. Il était accosté dans le bassin Bérigny.

À leur arrivée, les pompiers ont découvert un bateau de plaisance d'environ dix mètres, immergé aux deux tiers. À la surface de l'eau, ils ont noté la présence d'huile et de gazole, provenant certainement du moteur et des cuves du navire. La pollution (limitée) a été traitée. Des plongeurs ont procédé à la pose de ballons afin d'essayer de maintenir le bateau à flot. Au total, l'intervention aura mobilisé 18 sapeurs-pompiers, dont des équipes spécialisées en risques technologiques, en sauvetage aquatique et en plongée.