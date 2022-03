Festival. Beauregard : découvrez la programmation complète

Elle était attendue : la programmation complète du festival Beauregard qui aura lieu du 6 au 10 juillet à Hérouville-Saint-Clair vient d'être dévoilée. Certains n'auront même pas attendu de connaître tous les artistes, la journée du samedi 9 juillet est déjà complète. "C'est la première fois qu'une journée est complète avant qu'on ne dévoile tous les artistes", souligne Paul Langeois, directeur du festival.

Découvrez la programmation complète :

Mercredi 6 juillet

Pour le Day Before, complet depuis plusieurs mois, le public pourra retrouver Muse, Bafang et Last train.

Jeudi 7 juillet

Le Public découvrira Own, le gagnant de la John's session. Il y aura également sur scène le rappeur Laylow, les chanteuses Izia et Clara Luciani, Turnstile, Dirty Phonics, Madness et DJ snake.

Vendredi 8 juillet

Anabella Hawk, la dernière gagnante de la John's session 2020, qui n'avait pas pu fouler la scène, y sera cette année. Autres artistes : Aime Simone, Franck Carter and the rattlesnakes, les rappeurs Dinos et Ninho ou encore Rival Sons. Vianney montera aussi sur scène tout comme Liam Gallagher, Jungle et Kas:st pour clôturer la soirée.

Samedi 9 juillet

11 artistes se produiront ce soir-là dont Cannibale, Goat Girl, FishBach, GusGus ou Josman. Il y aura également Juliette Armanet connue pour son titre le dernier jour du disco, Skunk Anansie, Sleaford Mods ou Metronomy

Et bien sûr le rappeur Caennais Orelsan. La soirée se terminera par Vitalic.

Dimanche 10 Juillet

Enfin pour la dernière soirée : Other lives, Oscar and the Wolf, You said strange, général Electriks, les frères rappeurs PNL, le chanteur -M-, le groupe Feu! Chatterton, les rockeurs de Sum 41 et enfin Martin Solveig pour finir en beauté.