Seine-Maritime. De nouveaux parrains pour Rouen, Capitale européenne de la culture

Wax Tailor, Normand d'origine et résident à Vernon (Eure), vient de rejoindre la liste des personnalités voulant s'impliquer pour la candidature de Rouen au titre de Capitale européenne de la culture 2028, aux côtés de l'écrivain Michel Bussi, ou encore du rappeur Rilès. "Je suis Normand, provincial assumé, et j'ai toujours revendiqué mon enracinement local [...] Du coup, je suis fier de pouvoir soutenir cette initiative et d'y apporter ma collaboration", explique le producteur. La blogueuse rouennaise Émilie Brunette et le président de l'Université de Rouen-Normandie Joël Alexandre ont aussi rejoint le groupe de marraines et parrains de la candidature 2028 pour Rouen.

Lancé en 1985, le label met chaque année à l'honneur deux ou trois villes désignées par la Commission européenne afin de mettre en lumière la richesse et la diversité des cultures européennes. Concrètement, il s'agit, pour les villes retenues, de promouvoir pendant un an leur patrimoine et leur dynamisme culturel à travers l'organisation de dizaines d'expositions, festivals et autres événements.

Paris, Avignon, Lille et Marseille sont les quatre villes françaises ayant obtenu le titre de Capitale européenne de la culture depuis le début du programme.