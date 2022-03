En questions. Le président de la CCI Caen Normandie : "On va sortir d'une crise pour en aborder une autre"

Manuel Le Roux est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen Normandie. Il évoque les impacts du conflit entre l'Ukraine et la Russie sur l'économie normande.

Comment appréhendez-vous cette crise ?

Avec la Covid-19, on pensait sortir d'une crise majeure qui nous a préoccupés pendant plusieurs années. Maintenant, il y a la crise ukrainienne. On voit le choc des puissances et tout ce qui va découler et certainement provoquer sur le plan économique. Pour le moment, on n'en voit pas encore les effets. Sur un plus long terme, cette crise risque d'accentuer le prix de l'énergie. On va probablement aller vers une inflation plus forte, et cette inflation pourrait créer des tensions sur le marché du travail. On va sortir d'une crise pour en aborder une autre, dont on ne connaît pas bien les enjeux et les problématiques. On attend et on reste vigilants.

Quels secteurs pourraient être impactés ?

Je pense que toutes les entreprises qui travaillent dans le luxe ou dans le commerce de certaines boissons pourraient être impactées par cette crise, notamment sur leurs ventes. En revanche, toutes les entreprises vont être touchées par les problèmes liés à l'énergie. En termes de débouchés commerciaux, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'impact dans l'immédiat.

Comment vous y préparez-vous ?

On va essayer de détecter les enjeux, même faibles, afin de déterminer les actions qu'il faudra que nous mettions rapidement en place pour aider les entrepreneurs et les collaborateurs. Nous remonterons également tous les dysfonctionnements rencontrés auprès de l'État. Nous sommes prêts. Pour l'heure, aucune entreprise du Calvados ne nous a contactés.