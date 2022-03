Présidentielle 2022. Rencontre avec les jeunes à Caen pour la candidate Nathalie Arthaud

Lycéens, étudiants et jeunes travailleurs avaient rendez-vous avec la candidate Lutte ouvrière à la présidentielle Nathalie Arthaud mardi 1er mars, à 17 h 30, dans une salle de réunion du Château de Caen. Ils étaient un peu plus d'une cinquantaine à assister à cette rencontre où chacun a pu s'exprimer librement autour d'une discussion sur des sujets d'actualités et sur la candidature de Nathalie Arthaud.

Après des débuts timides, les jeunes présents ont pu poser leurs questions et échanger. Il s'agissait du premier déplacement dans le Calvados pour la candidate.

Cette dernière reviendra à Caen pour un meeting régional qui aura lieu au Centre des Congrès, le jeudi 24 mars à 19 heures.