Guerre en Ukraine. Une exposition caritative organisée à Bayeux

Alors que les combats en Ukraine se poursuivent depuis l'offensive russe lancée dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 février, la solidarité s'organise dans le Calvados. "STOP" est le nom d'une exposition caritative organisée à Bayeux, à l'Hôtel du Doyen, à partir du samedi 5, jusqu'au dimanche 13 mars, qui regroupe plus d'une vingtaine d'artistes de la région qui ont, pour la plupart, déjà exposé en Ukraine ou ont un lien avec ce pays. Les œuvres sont en vente et la quasi-totalité des fonds sera reversée à une association qui vient en aide aux peuples ukrainiens. "J'expose 15 sweats sur lesquels est représenté un crâne qui représente Monsieur Poutine avec de la peinture bleu et jaune dégoulinante, ce qui signifie que Poutine est en train de dévorer l'Ukraine", explique l'artiste Régis Bodrug, président du collectif Réalité Art Actuel qui organise l'exposition.

"C'est assez engagé et la plupart des œuvres sont des peintures engagées dans ce sens-là : la reconnaissance des frontières et du peuple ukrainien."

Et la ville d'exposition n'a pas été choisie au hasard : "Bayeux accueille tous les ans le prix des correspondants de guerre et a déjà primé plusieurs fois des photographes ukrainiens."