Cherbourg-en-Cotentin. Prison ferme pour quatre jeunes qui en ont torturé un autre

Ils encouraient la réclusion criminelle à perpétuité pour actes de torture et de barbarie, ils purgeront des peines allant de deux à six ans de prison ferme. Lundi 28 février, après trois jours de procès devant les assises de la Manche, à Coutances, quatre jeunes Cherbourgeois ont été reconnus coupable d'avoir tendu un guet-apens à un autre jeune homme, dans la nuit du 15 au 16 avril 2019.

Parce que ce dernier n'avait pas réglé une dette de stupéfiant, ils l'ont attiré dans un appartement et l'ont torturé pendant près de six heures. Tous les protagonistes (ou presque) avaient entre 18 et 20 ans au moment des faits, trois hommes, David Collard, condamné à six ans de réclusion, Xavier Demange, qui écope de quatre ans de prison ferme tout comme Corentin Marvie, et une femme, Océane Vautier, condamnée de son côté à deux ans de prison.

Reste un accusé qui n'était pas présent à ce procès, et pour cause, lui était mineur au moment des faits, c'est donc devant une cour d'assises des mineurs qu'il sera jugé.

