[Enquête] Rouen. Handisport : encore des progrès à faire

Ils vont encore nous régaler de leurs exploits pendant dix jours. Après les valides, les athlètes paralympiques se préparent à s'affronter sur les épreuves d'hiver de Pékin, du vendredi 4 au dimanche 13 mars. La couverture médiatique est de plus en plus dense : 60 heures de direct sur les chaînes de France télévision et l'intégralité des épreuves en numérique. De quoi contribuer à faire évoluer les mentalités et à changer le regard sur le handicap. François Pierre, paraplégique depuis 30 ans, tient une boutique à Rouen qui fabrique des fauteuils sur mesure, y compris pour les sportifs. Il a pu constater, au fil des années, que le regard a changé. "Avant, on s'arrêtait quand je sortais de ma voiture pour voir comment j'y arrivais", explique-t-il. Mais pour la pratique handisport ou sport adapté (pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique), les progrès sont moins évidents. "Pour moi, en 30 ans, c'est pareil, c'est toujours un peu poussif", juge-t-il.

Pourtant, les dispositifs de subvention existent, à tous les niveaux : du Conseil régional, des communes, de la Métropole Rouen Normandie et surtout du Département de Seine-Maritime, qui a en charge ces compétences. "Le Département soutient tous les projets dans les clubs qui sont liés au handicap ou au sport adapté, explique Séverine Gest, vice-présidente en charge de la jeunesse et des sports. C'est un soutien de plus de 400 000 euros [par an NDLR]." Aux clubs ensuite de faire les propositions pour obtenir les subventions, via l'obtention du label Sport et handicap.

Une volonté des clubs

Ce label permet d'identifier les projets, mais aussi l'accessibilité des lieux en fonction des publics visés : handicap moteur, déficience visuelle, auditrice et mentale. À ce jour, 204 clubs et associations sportives sont labellisés en Seine-Maritime, dont 83 dans la Métropole de Rouen. Mais le soutien des pouvoirs publics ne fait pas tout. "Il y a des subventions qui arrivent au club, mais ça ne va pas dans la section concernée", croit savoir François Pierre. Pour lui, cela reste avant tout une affaire de personnes. D'autant qu'il juge "trop facile" l'obtention du label. La commission départementale Sport et handicap 76 entend d'ailleurs très prochainement renforcer ses critères d'obtention (lire par ailleurs).

Avec le Char 76, le club de hockey amateur de Rouen, François Pierre a lancé il y a quelques années la section para-hockey. "On a commencé à trois ou quatre joueurs, et maintenant, on est 16", dit-il. L'entraîneur, David Lemetais, entraîne aussi désormais l'équipe de France de para-hockey, avec de nombreux joueurs rouennais, et porte l'ambition de se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2026 à Milan. "On est allés chercher des adhérents en créant des passerelles directement avec les centres de rééducation", assure François Pierre. Un travail d'ampleur, chronophage, bénévole, qui n'est pas réalisé partout. "Il y a des clubs avec du matériel qui reste au placard. Les sports progressent, tant que les gens en font", conclut-il.