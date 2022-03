Caen. Trois choses à savoir à propos de Chantiers communs

Cette année, Chantiers communs renoue avec le terrain. Du vendredi 4 mars au samedi 2 avril, l'événement poursuit son chemin pour explorer d'autres façons d'envisager et d'habiter les territoires normands. Pour cette quatrième édition, Territoires pionniers/Maison de l'architecture en Normandie propose un programme pour tous, varié et éclectique, questionnant les enjeux urbains et climatiques d'aujourd'hui. Voici trois choses à savoir à propos de l'événement.

• En ligne, mais surtout sur le terrain !

Pour cette quatrième édition, Chantiers communs privilégie le terrain, tout en laissant la place au direct, en ligne. L'équipe travaille main dans la main avec deux coopératives d'architecture, studiolada et Anatomies d'architecture, qui font le choix d'une pratique locale, s'appuyant sur la culture et les savoir-faire du territoire et qui expérimentent de nouvelles manières de construire. Leur rencontre inaugurale du vendredi 4 mars, à 18 heures, aura lieu à la bibliothèque Alexis de Tocqueville et sera diffusée en ligne sur le site de l'événement. Il en est de même pour la journée du réseau "Label patrimoine de la reconstruction en Normandie", qui aura lieu lundi 7 mars, à partir de 9 heures. Ici, collectivités et acteurs locaux réunis en réseau régional partageront expériences et bonnes pratiques dans le cadre de la mise en œuvre du label porté par la Région Normandie. Rendez-vous à l'Abbaye aux Dames de Caen, ou en ligne.

• Le climat au cœur de la réflexion

Les alertes climatiques, écologiques et sociales sont massives et Chantiers communs s'y intéresse. Le Pavillon propose samedi 5 mars, à 14 heures, "La Fresque du Climat", un atelier d'intelligence collective qui permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leurs connaissances des enjeux climatiques, socle commun indispensable pour repenser individuellement et collectivement les lieux de vie. Samedi toujours, à 18 heures, Le Pavillon organise une rencontre à propos des architectes face à l'urgence climatique.

• Inauguration de l'exposition Ajap 2020

Cette année, l'inauguration de Chantiers communs se fera lors du vernissage de l'exposition des Albums des jeunes architectes et paysagistes (Ajap) 2020, vendredi 4 mars à 20 heures, au Pavillon. Cette exposition de la Cité de l'architecture & du patrimoine présente les lauréats du concours des Ajap 2020. L'exposition dévoile les projets de 15 équipes d'architectes et de quatre équipes de paysagistes, distingués pour leurs capacités de conception et d'innovation, pour le soin apporté à la réalisation de leurs travaux et pour leur engagement au regard des enjeux sociétaux. Une visite est organisée samedi 5 mars, à 15 heures, l'occasion de rencontrer les architectes du collectif Moonwalklocal, lauréat de cette session des Ajap.

Pratique. Du vendredi 5 mars au samedi 2 avril en Normandie. Programme complet : chantierscommuns.fr