Appel à témoin pour l'accident mortel à Rouen

Le choc est survenu entre une 106 et une BMW, mardi 22 novembre, à 23h. La BMW roulait sur le boulevard de l'Europe en direction du Pont Mathilde. La 106, quant à elle, circulait dans une rue perpendiculaire, la rue du Mail. La police cherche encore à déterminer lequel des deux véhicules a grillé le feu rouge, provoquant cet accident. Le conducteur de la 106, âgé de 39 ans et résidant à Rouen,a été tué sur le coup. Le conducteur de la BMW, habitant Grand-Quevilly et âgé de 21 ans et la personne qui se trouvait avec lui ont été légèrement blessé.

Si vous avez été témoin de cet accident, veuillez appeler la brigade des accidents et délits routiers au 02 32 81 25 70.