Le Havre. Des artistes locaux en concert pour les 150 ans du HAC

Le SM Caen a eu Orelsan... Le Havre Athletic Club aura Médine ! Le rappeur se produira à l'issue du derby HAC-SMC, samedi 19 mars, au stade Océane.

À l'occasion de ce match, choisi par le club pour célébrer ses 150 ans d'existence, Médine sera accompagné d'autres artistes locaux pour un concert à partir de 17 heures. On retrouvera notamment Scars, artiste ragga/dancehall, le rappeur Francis (autrefois DEF), le Lillebonnais Nino Gotfunk (présent sur la bande originale de la série Validé), la chanteuse Jamila et le DJ Selecta Antwan.

Objectif : 15 000 spectateurs

"On veut faire de ce match une grande fête du football et réunir le plus grand nombre de personnes possibles, pratiquants, licenciés, havrais..." détaillait à notre micro il y a quelques jours Clément Calvez, directeur du développement du HAC. Avec une ambition pour ce rendez-vous : dépasser le record d'affluence du stade Océane pour un match des ciel et marine, soit 15 000 spectateurs.