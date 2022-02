Insolite. Un radar flashe tous les automobilistes pendant une journée

L'information est révélée par nos confrères de La Renaissance dans l'Allier. Un radar situé sur la commune de Monétay-sur-Allier flashait tous les automobilistes quelle que soit leur vitesse ce mercredi 23 février.

L'hebdomadaire révèle que les réactions ont été très nombreuses toute la journée sur les réseaux sociaux, auprès de la mairie et des forces de l'ordre locales.

Toutefois, la mairie de Monétay-sur-Allier a bien précisé que le tri serait finalement fait entre les personnes roulant au-dessus et en dessous de la vitesse autorisée. Jeudi 24 février, tout était rentré dans l'ordre et le radar ne flashait plus que les mauvais automobilistes.

