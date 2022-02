Caen. Une convention de partenariat inédite entre l'Université et le conservatoire

Le conservatoire de Caen, le président de Caen La Mer et l'Université de Caen se sont réunies pour signer une convention de partenariat entre les deux établissements mercredi 23 février. De quoi s'agit-il ? Cette convention a pour but de faciliter l'orientation et la circulation des élèves du Conservatoire et Orchestre de Caen et les étudiants du parcours Théâtre de la licence Arts du spectacle par le biais de passerelles avec l'Université.

Qui est concerné ?

Devant une vingtaine d'étudiants, Lamri Adoui, président de l'Université de Caen se dit "très heureux" avant d'affirmer qu'il fallait "trouver les meilleures passerelles possibles pour les étudiants" et garantir leur réussite. Grâce à ce parcours, les deux années de classe préparatoire au conservatoire seront équivalentes à deux années de licence. Ainsi, les élèves gagneront du temps dans leur parcours de formation. Les étudiants pourront aussi profiter "d'un aménagement horaire afin de mieux articuler les enseignements". Cette nouveauté sera effective dès la rentrée scolaire de 2022.