Orne. La classe de votre enfant va-t-elle fermer à la rentrée prochaine ?

Les membres du Conseil départemental de l'Éducation nationale se sont réunis jeudi 24 février, à la cité administrative d'Alençon, pour préparer la rentrée scolaire 2022.

Si, à l'origine, 24 fermetures de classes et 14 ouvertures étaient envisagées pour la rentrée prochaine, le directeur académique a décidé de 24 retraits d'emploi et 12 créations d'emploi, réparties sur toutes les écoles du département à la rentrée prochaine. Ces "retraits d'emploi" peuvent entraîner la suppression d'une classe et ainsi créer une fusion de plusieurs niveaux. "C'est compromettre l'apprentissage de nos enfants", allègue Céline Davy, présidente de l'Association de parents d'élèves de l'école de Cerisy-Belle-Étoile - Saint Pierre-d'Entremont. Basé près de Flers, ce regroupement sur deux sites comprend 105 élèves. Il est lui-même concerné par la suppression d'un poste. Comme Céline Davy, une dizaine d'élus et de parents se sont mobilisés devant la cité administrative d'Alençon pour montrer leur mécontentement.

Selon Jean-Luc Legrand, directeur académique de l'Orne, "les prévisions d'effectifs pour la rentrée de septembre 2022 font état d'une baisse de 342 élèves (-1,92 %) hors dispositifs ULIS (Unité localisée pour l'inclusion scolaire), qui est le reflet de la baisse démographique persistante du département de l'Orne, marquée par une faible natalité et un flux migratoire négatif. Les effectifs sont ainsi passés de 18 735 en 2019 à 17 767 en 2021, soit une baisse de 5,2 %. Dans le même temps, le nombre de postes est passé de 933 à 909".

Découvrez la liste des écoles du département de l'Orne où des postes vont être modifiés :

Circonscription d'Argentan :

• 1 création d'emploi sur l'école de Prévert/Maupassant, Argentan

• 1 retrait d'emploi sur l'école Anne Frank, Argentan

• 1 retrait d'emploi sur l'école de Gouffern-en-Auge (Chambois)

• 1 retrait d'emploi sur l'école de Trun

Circonscription d'Alençon :

• 1 création d'emploi sur l'école Albert Camus, Alençon

• 1 création d'emploi sur l'école Jules Ferry, Alençon

• 1 création d'emploi sur l'école de Saint-Germain-du-Corbéis

• 1 retrait d'emploi sur l'école Ernest Mégissier, Cerisé

• 1 retrait d'emploi sur l'école Jean Monnet, Damigny

• 1 retrait d'emploi sur l'école d'Essay

• 1 retrait d'emploi sur l'école de Macé (RPI 14)

Circonscription de Mortagne-au-Perche :

• 1 retrait d'emploi sur l'école Aristide Briand, Mortagne-au-Perche

• 1 retrait d'emploi sur l'école Pierre Perret, Soligny-la-Trappe

• 1 retrait d'emploi sur l'école de la Donnette, Bretoncelles

• 1 retrait d'emploi sur l'école de Perche-en-Nocé (Préaux-du-Perche)

Circonscription de L'Aigle :

• 1 retrait d'emploi sur l'école Victor Hugo, L'Aigle

• 1 retrait d'emploi sur l'école La Ribambelle, L'Aigle

• 1 retrait d'emploi sur l'école Ernest Millet, Nonant-le-Pin (RPI 83)

Circonscription de Flers :

• 1 création d'emploi sur l'école Rémy Poirier, Banvou

• 1 retrait d'emploi sur l'école Le Petit Nicolas, Athis-Val-de-Rouvre (Athis-de-l'Orne)

• 1 retrait d'emploi sur l'école Lancelot du Lac, Céaucé

• 1 retrait d'emploi sur l'école Saint-Front, Domfront-en-Poiraie (Domfront)

• 1 retrait d'emploi sur l'école Écoles publiques Fertoises, La Ferté-Macé

• 1 retrait d'emploi sur l'école de Rives-d'Andaine (La Chapelle-d'Andaine)

• 1 retrait d'emploi sur l'école André Breton, Tinchebray-Bocage (Tinchebray)

• 1 retrait d'emploi sur le RPI 44 (La Coulonche, St Maurice-du-Désert, La Sauvagère)

• 1 retrait d'emploi sur le RPI 56 (St Fraimbault, St Mars-d'Égrenne, Passais-Villages)

• 1 retrait d'emploi sur le RPI 64 (Tinchebray-Bocage : Frênes, Montsecret-Clairefougère : Montsecret)

• 1 retrait d'emploi sur le RPI 85 (Cerisy-Belle-Étoile, St Pierre-d'Entremont)

Éducation prioritaire :

• 1 création de dispositif dédoublement sur l'école Jean de la Fontaine, Alençon

• 1 création de poste ordinaire sur l'école Jean de la Fontaine, Alençon

• 1 création de dispositif dédoublement sur l'école Jules Verne, Alençon

• 1 création de dispositif dédoublement sur l'école Molière, Alençon

• 1 création de poste ordinaire sur l'école Les Vallées, Flers

• 1 création de poste ordinaire sur l'école Morin/La Fontaine, Flers

• 1 création de dispositif dédoublement sur l'école G.Flaubert/La Varende,Vimoutiers

Dispositifs particuliers :

Dispositif EMILE (Enseignement de Matières par l'Intégration d'une Langue Étrangère) : fermetures de postes ordinaires et ouvertures de postes dédiés au dispositif EMILE :

• 2 transferts de postes ordinaires vers des postes dédiés au dispositif EMILE sur l'école Yvonne Sillière, Mortrée

• 3 transferts de postes ordinaires vers des postes dédiés au dispositif EMILE sur l'école Louis Forton, Sées

• 2 transferts de postes ordinaires vers des postes dédiés au dispositif EMILE sur l'école Des Cailloutins, Chailloué

École inclusive :

- 1 transfert du dispositif ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) de l'école Robert Desnos à Alençon vers l'école Jean Monnet à Damigny