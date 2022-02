Hérouville-Saint-Clair. Festival Beauregard : trois nouveaux noms dévoilés

Alors que les jours passent et nous rapprochent un peu plus du festival Beauregard, qui aura lieu du 6 au 10 juillet à Hérouville-Saint-Clair, la programmation s'affine. Trois nouveaux noms viennent d'être dévoilés ce mercredi 23 mars : Last Train, Laylow, Vitalic.

"En dix ans, Last Train s'est emparé de la scène rock française et y a puisé les vertus de l'expérience", indique le festival sur sa page Ttwitter. Le groupe sera sur scène le mercredi 6 juillet en ouverture de Muse, déjà complet. Laylow sera quant à lui sur la scène le jeudi 7 juillet. Le rappeur toulousain est l'un des artistes les plus plébiscités cette année. Enfin, Vitalic se produira samedi 9 juillet, et proposera ses musiques électro.

• Lire aussi. Près de Caen. Et si le festival Beauregard battait tous les records en 2022 ?